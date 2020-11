To za danes napovedujejo vremenoslovci Lokalec.si Danes in jutri bo pretežno jasno. Po nižinah bo megla ali nizka oblačnost, ki bo jutri ponekod lahko vztrajala večji del dneva. Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo ponekod po nižinah še megla. Šibka burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 °C, so zapisali […]

