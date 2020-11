Šefa Twitterja in Facebooka: Vpletanje v volitve z dezinformacijami je grožnja, ki ne bo izginila 24ur.com Glavna izvršna direktorja Twitterja Jack Dorsey in Facebooka Mark Zuckerberg sta v senatnem odboru za pravosodje zagovarjala ukrepe proti širjenju dezinformacij v času predsedniških volitev in obljubila, da bodo s tem nadaljevali tudi pred drugim krogom senatnih volitev v Georgii. Twitter in Facebook sta namreč pred volitvami označevala lažne izjave, zapirala strani skrajnežev in tistih, ki so ši...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Donald Trump

Facebook

FBI

Joe Biden Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matjaž Kek

Tomaž Gantar

Tanja Fajon

Jan Oblak