Predvideni izklopi elektrike za OE Maribor Lokalec.si Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Četrtek, 19.11.2020: CIRKNICA 1, I-O2 KANIŽA: med 8:00 in 13:00 uro. JURIJ 1; JURIJ 2; JURIJ MEJA; ŠPIČNIK 2; GRUŠENA 2: med 8:00 in 9:00 uro ter med 12:00 in 15:00 uro. GRUŠENA 1: med 8:00 in 15:00 uro. […]

