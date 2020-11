Po solzah v oddaji: Upam, da bom zdaj bolj samozavesten #video SiOL.net Boris in njegov sin Miha sta poskrbela za precej napeto in tudi čustveno dogajanje v oddaji Preživetje v divjini. Preizkušnjo sta uspešno dokončala in mojster tehnik preživetja v naravi Brane T. Červek je pohvalil njuno povezanost in vztrajnost, čeprav je sin Miha kar preveč dvomil o svojih sposobnostih. V pogovoru nam je povedal, da upa, da bo tudi po zaslugi te izkušnje in besed, ki mu jih je namenil Brane, postal bolj samozavesten in odločen.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Bojana Beović

Tanja Fajon

Matej Tonin