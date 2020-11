Odziv ministrstva na javno pismo institucij in posameznikov Vlada RS Ministrstvo za kulturo se odziva na javno pismo institucij in posameznikov, ki ministru dr. Vasku Simonitiju očitajo ogrožanje delavk in delavcev ter nevladnih organizacij v kulturi, neupoštevanje stroke in strokovnosti ter neodgovorno ravnanje. Najprej naj omenimo, da nas preseneča, da se podpisani kot strokovnjaki opirajo zgolj na pavšalne informacije, ki jih posredujejo mediji. Ministrstvo opravlja svoje delo izključno strokovno in na podlagi tehtnih presoj.

