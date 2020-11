Ena najbolje plačanih žensk na svetu je v rdečem bikiniju videti preprosto spektakularno Večer Skoraj bi jo zamenjali za članico legendarne televizijske obalne straže. A kultne silikonske reševalke iz 90-ih so nosile enodelne kopalke. Candice Swanepoel, ena najbolje plačanih manekenk na svetu, pa se soncu te dni nastavlja v rdečem bikiniju. Lepotica, ki se je spomnimo tudi z modnim revij znamke Victoria‘s Secret, počiva v sončnem Miamiju in vsi so ji hvaležni za tako lep razgled.

