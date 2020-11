Stavni listek objavil na spletu in ostal brez denarja 24ur.com Na družbenih omrežjih se je pohvalil, da je na športnih stavah zadel 150 evrov, ni pa računal na to, da bo ostal brez dobitka. Njegovi 'spletni prijatelji' očitno niso pravi prijatelji, saj je nekdo objavo izkoristil in si prilastil dobljeni denar.

Sorodno







Oglasi