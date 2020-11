Več kot 5000 prebranih knjig: Kljub pandemiji uspešno izveden projekt Primorci beremo RTV Slovenija Primorske knjižnice so kljub razmeram, ki so otežile izvedbo 14. projekta Primorci beremo, tega uspešni izpeljale. V pol leta so prebrali 5400 knjig. Projekt pa je uspešno končalo 657 bralcev, ki so prebrali vsaj štiri prozna dela in eno pesniško zbirko.

