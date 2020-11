Za hladno vremensko fronto, ki bo v petek hitro prešla naše kraje, bo prehodno pritekal za ta čas mrzel arktični zrak. Naše kraje bo prešel le obrobno, glavnina poslabšanja in ohladitve se bo udejanjila nad osrednjimi predeli italijanskega polotoka in nad južno polovico, kjer se bo mrzel zrak poglabljal. Vseeno pa bo tudi pri nas dovolj, da se bodo vremenske razmere spremenile in da bo prehodno za ...