Praznične luči bodo prižgali v začetku decembra Primorske novice Praznična razsvetljava v Kopru bo zažarela predvidoma v prvih dneh decembra, če bodo razmere dopuščale, bo občina skupaj z Zavodom za mladino, kulturo in turizem v Kopru postavila tudi drsališče, organizirala praznični sejem in poskrbela za spremljevalni program, so sporočili s koprske občine.

