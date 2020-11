Rupel: Janševo pismo je odlično, volitve 2014 so bile škandal SiOL.net "Pismo predsednika vlade Janeza Janše, ki ga je poslal v Bruselj, je odlično in ga podpiram. Nekoliko sem pa razočaran nad reakcijo predsednika republike Boruta Pahorja. To, da razglaša volitve leta 2014 za legitimne in legalne, pove, kaj si predstavlja pod vladavino prava," pravi nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel.

Sorodno

































































































Oglasi