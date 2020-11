Nemški časopis razkril, kako je hrvaška policija brutalno pretepala migrante 24ur.com Marca 2020 je slovenska Policija na območju Kočevja ujela skupino ilegalnih migrantov in jih po navodilu oblasti vrnila na Hrvaško. Tamkajšnja policija se že dlje časa sooča z očitki, da nehumano ravna s pribežniki. Nemški časnik Der Spiegel pa je zdaj objavil posnetke in fotografije, ki prikazujejo, kako uniformirani moški, domnevno pripadniki hrvaške policije, izvajajo psihično in fizično nasil...

