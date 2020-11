Bravo, Slovenija! Bravo, Oblak! Kakšen večer v Atenah! Sportal Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnji tekmi druge izvedbe lige narodov v Atenah remizirala z Grčijo (0:0) in tekmovanje v tretji skupini lige C končala na odličnem prvem mestu. S tem si je priigrala napredovanje v ligo B lige narodov, se vpisala v čakalni seznam udeležencev dodatnih kvalifikacij za SP 2022 in si prislužili milijonsko nagrado Uefe. Junak srečanja je bil kapetan Jan Oblak, ki je v drugem polčasu navdušil z dvema zelo atraktivnima obrambama.

