Šircelj: Okolju prijazno financiranje bo odigralo pomembno vlogo pri nizkoogljičnem prehodu Energetika.NET »Okolju prijazno financiranje bi moralo in tudi bo imelo pomembno vlogo pri nizkoogljičnem prehodu in večji okoljski in družbeni zavesti. Biti moramo pripravljeni in hkrati ponuditi primerno izbiro za vlagatelje in podjetja,« je v okviru digitalnega dogodka ‘Green Finance: Is the Future of Money Green’, v organizaciji Britansko-slovenske gospodarske zbornice v sodelovanju z Britanskim veleposlaništvom v Ljubljani, dejal minister za finance mag. Andrej Šircelj.

