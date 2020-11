Zadnje tedne in mesece so Ljubljano preplavili grafiti anarhistov in neomarksističnih kolesarskih protestnikov, ki uničujejo ljubljanske fasade in estetiko glavnega mesta. Sedaj pa so se levičarji očitno spravili tudi na cerkve, saj so pred kratkim popisali Cerkev sv. Janeza Krstnika, bolj znano kot trnovsko cerkev. Na cerkvi se je pojavil grafit: “Klerofašisti stran od naših […] The post Spet van ...