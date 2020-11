Glas iz Šempasa lahko tudi projektu v Grgarju Primorske novice Med 23. novembrom in 18. decembrom bodo v novogoriški občini zbirali predloge občanov za participativni proračun. Tega so doslej izvedli le enkrat, za projekte so glasovali pred tremi leti. Tokrat izglasovane projekte bodo umestili v občinska proračuna za prihodnji dve leti, kjer bo za ta namen ...

Sorodno























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matjaž Kek

Jan Oblak

Josip Iličić

Zdravko Počivalšek