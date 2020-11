Le še deset let prodaja novih bencinskih in dizelskih avtomobilov Avtomanija.com Britanski premier Boris Johnson je potrdil, da bo Velika Britanija že z letom 2030 prepovedala prodajo novih avtomobilov na bencinski in dizelski pogon, z letom 2035 pa tudi prodajo novih hibridov. S tem so prepoved približali za pet let.

