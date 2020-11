Nagrada za življenjsko delo tudi Milanu Srni Gorenjski glas Ljubljana – Fundacija Avgusta Kuharja je pred dnevi že štiriindvajsetič podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu, a letos zaradi epidemije covida-19 prvič virtualno. Podelili so dve...

Oglasi