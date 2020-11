Roparji v Litji so se predstavili kot policisti SiOL.net Na območju Litije so včeraj štirje neznanci vlomili v hišo. Med ropom jih je oškodovanec zalotil, roparji pa so se rešili tako, da so se predstavili kot uslužbenci policije in med pregledom ukradli več stvari.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matjaž Kek

Luka Dončić

Goran Dragić

Jan Oblak