(FOTO) Ustaški simboli na razstavljenih plakatih o strpnosti Večer Mednarodna razstava plakatov o strpnosti je bila v Zagrebu tarča neznanega storilca, ki je na plakate narisal ustaške simbole in jih popisal z nestrpnimi sporočili. Plakati so bili postavljeni ob graji zagrebškega botaničnega vrta pri hrvaškem ministrstvu za kulturo in medije ob mednarodnem dnevu strpnosti v ponedeljek.

