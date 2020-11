Pismo predsednika vlade Janeza Janše, ki ga je ta poslal voditeljem držav EU ter evropskih institucij, je razburilo marsikoga, še posebej v vrstah opozicije. Iz vrst stranke Levica je bilo slišati tudi poziv k odstopu. Do tega je prišlo kljub temu, da je šlo zgolj za izmenjavo mnenj s tistimi, s katerimi so štiri dni in noči razpravljali o finančnem paketu in vladavini prava. Janša je namreč v čas ...