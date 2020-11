Cassano: Da so Suareza odslovili iz Barce, je norost 24ur.com Luis Suarez je moral na hitro zapustiti Barcelono, čeprav je za moštvo dosegel kopico golov in je imel še veljavno pogodbo. Kot kaže je bil eden od razlogov tudi dejstvo, da je Urugvajec želel od kluba štiriletno podaljšanje pogodbe, kar vodstvu klubu ni ustrezalo. Da so pri katalonskemu klubu naredili napako, je prepričan tudi nekdanji italijanski reprezentant Antonio Cassano.

