Poljski premier ne popušča: Nadaljujejo boj za Poljsko in prihodnost EU! Demokracija Potem ko sta Madžarska in Poljska vložili veto na sprejetje novega proračuna za EU, ki vključuje tudi 750 milijard težek paket finančne pomoči v času koronakrize, zaradi vsiljevanja nesmislov o “vladavini prava”, ki so v nasprotju z Lizbonsko pogodbo, poljski premier Mateusz Morawiecki vztraja, da Bruselj krši dejansko vladavino prava z vsiljevanjem pravil, ki bi EU omogočile odvzem finančnih sred ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska unija

Lizbonska pogodba

Madžarska

Poljska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šircelj

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek