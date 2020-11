Evropska odbojkarska zveza (CEV) je, da bi zmanjšala izpostavljenost novemu koronavirusu, spremenila format tekmovanj za nadaljevanje tekmovanj v pokalih CEV in challenge. V skrbi za varnost in dobro počutje športnikov, uradnikov in vseh, ki so povezani z organizacijo tekmovanj, se bodo ta decembra nadaljevala v mehurčkih.



Več na Ekipa24.si.si