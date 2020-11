Olimpija igralski kader okrepila z branilcem in vezistom RTV Slovenija Hrvaški nogometaš Mario Kvesić in Goran Milović iz BiH-a sta novi okrepitvi Olimpije. Oba sta prišla v Ljubljano, kjer z ekipo že nekaj časa trenirata kot prosta igralca. Pogodbo sta podpisala do konca aktualne sezone.

