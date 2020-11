Hudi dnevi v novogoriškem domu upokojencev, 173 okužb Primorske novice V Domu upokojencev Nova Gorica je v teh dneh zelo hudo. V Novi Gorici je s covidom-19 okuženih 86 stanovalcev in 28 delavcev, v enoti Podsabotin pa 53 stanovalcev in šest zaposlenih. Stanovalci doživljajo stiske, prestrašeni so in počutijo se osamljeni. Vodstvo se trudi, da jih ne bi selili iz doma, saj bi bil to zanje še dodaten stres.

Sorodno















Oglasi