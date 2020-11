Po mnenju DNS vrhovno sodišče korenito poseglo v ustaljeno razumevanje dostopa do informacij javnega Dnevnik V DNS kljub drugačnim navedbam vrhovnega sodišča vztrajajo, da je sodišče z odločitvijo, da se zakon o dostopu do informacij javnega značaja ne nanaša na podatke v sodnih ali tožilskih spisih, korenito poseglo v do takrat ustaljeno razumevanje, da...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Luka Dončić

Andrej Šircelj

Goran Dragić