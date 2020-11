Arso je ob skorajšnji spremembi vremena za jutri (petek) objavil oranžni alarm. Veljati bo začel ob 5. uri, trajal pa bo ves dan. Arso opozarja pred močno burjo, ki bo v sunkih lahko dosegala hitrost 100 do 120 km/h. V petek bo na Primorskem pihala močna burja, so zapisali, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti med 100 in 120 km/h. Najmočnejše sunke pričakujemo od petkovega jutra do noč ...