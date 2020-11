V Soči našli gasilni aparat, predelan v eksplozivno napravo 24ur.com Gasilci PGD Tolmin so iz reke Soče na območju Tolmina odstranili gasilni aparat, predelan v eksplozivno sredstvo. Pri ročici je bila namreč nameščena vžigalna vrvica, obložena z voskom. Kemična snov v predelanem gasilnem aparatu je bila zaradi vode razmočena in neuporabna, vseeno pa policisti okoliščine nevarne najdbe preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z...

