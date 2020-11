Pernati slepi potnik v najslavnejši praznični jelki na svetu RTV Slovenija Delavci, ki so postavljali božično smreko pred znamenitim Rockefellerjevim centrom v New Yorku, so v krošnji drevesa odkrili majhno sovo, ki je skupaj z drevesom prepotovala 200 kilometrov.

