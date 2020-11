Skupina RBD je oboževalce presenetila z novo pesmijo. Siempre He Estado Aquí je njihova prva pesem po več kot desetih letih. Nad pesmijo so oboževalci navdušeni, čeprav pri nastanku pesmi niso sodelovali vsi člani. Za še več veselja pa bo poskrbel njihov koncert, ki bo na sporedu 26. decembra. Siempre He Estado Aquí Pri nastanku […] Prispevek Skupina RBD predstavila svojo prvo pesem po desetih let ...