EK v novi strategiji cilja na 300 GW vetrnih elektrarn na morju do 2050 Energetika.NET Da bi EU do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost, strategija EU za energijo iz obnovljivih virov na morju, ki jo je včeraj predstavila Evropska komisija, predlaga povečanje zmogljivosti evropskih vetrnih elektrarn na morju s sedanjih 12 GW na najmanj 60 GW do leta 2030 in na 300 GW do leta 2050.

