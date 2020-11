Proračun MzI za 2021 presega milijardo evrov; 53 mio evrov načrtovanih za energetiko Energetika.NET Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) ima v na novo sprejetem proračunu za leto 2021 načrtovanih 1,07 milijarde evrov odhodkov, kar je skoraj za 270 milijonov več kot v prvotno sprejetem proračunu za leto 2021 in okoli 200 milijonov več od rebalansa 2020 in realizacije 2019. Leta 2022 se bodo sredstva nekoliko zmanjšala, a jih bo s 994 milijoni evri še vedno bistveno več kot lani in letos. Ministrstvo zato v prihodnjih letih načrtuje številne projekte, tudi na področju energetike.

