Žejni svet v slovenskih šolah sio.si Na letošnji Mreži znanja bo več predstavitev dobrih praks v osnovnih in srednjih šolah. Dijake in profesorje Gimnaziji Ravne na Koroškem je dokumentarni film Žejni svet Yann Arthus-Bertranda - portalu Arnes Video je spomladi zabeležil več kot 180.000 ogledov - inspiriral za projekt VODA. Projekt bosta predstavili Petra Golja z Biotehniške fakultete in Simona Rejec Merkač s ŠC Ravne na Koroškem.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Arnes Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matjaž Kek

Jelko Kacin

Jan Oblak

Zdravko Počivalšek