DeSUS začenja kongres: se bo Erjavec vrnil? SiOL.net Delegati DeSUS danes začenjajo izredni volilni kongres, ki bo dopisno potekal do 5. decembra. Glasovali bodo od 27. novembra do 1. decembra, za predsednika kandidirata Srečko Felix Krope in Karl Erjavec, ki velja za favorita. Potem ko se je po januarskem porazu proti Aleksandri Pivec za kratek čas umaknil, se zdaj vrača na politični parket.

Sorodno Oglasi