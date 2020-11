Razkrivamo tajni seznam: Tako si prvaki opozicije delijo vladne stolčke in kako Damijan blefira Zorč Pozareport.si To je tajni seznam razdelitve ključnih vladnih in drugih fukcije koalicije KUL pod vodstvom "mandatarja" Jožeta Damijana, če ji uspel zamenjati vlado Janeza Janše: - Predsednik vlade, seveda, Jože Damijan. - Predsednik državnega zbora: Marjan Šarec (LMŠ) - Ministrica za zunanje zadeve: Tanja Fajon (Socialni demokrati). - Minister za kulturo: Luka Mesec (Levica). - Ministrica za infrastrukturo: Ale ...

Sorodno

Oglasi