Letalnico že pripravljajo Gorenjski glas Manj kot trije tedni so še do začetka svetovnega prvenstva v poletih v Planici. Kot pravijo organizatorji, izvedba po tehnični strani ni vprašljiva. Na letalnico so že začeli navažati sneg, nameščajo tudi razsvetljavo. Tekmovanje bo namreč prvič v...

