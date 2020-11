Fifa podprla obsežno reformo ženskega nogometa Sportal Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je podprla predlagane reforme za zaščito nogometašic in trenerk, so sporočili v izjavi za javnost. Reforme so bile razvite v tesnem sodelovanju z vsemi deležniki Fife, vzpostavile pa bodo vsaj minimalne standarde zlasti v zvezi z materinstvom.

