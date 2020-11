Zagovornik načela enakosti in minister za kmetijstvo o položaju žensk na podeželju Lokalec.si Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožetu Podgoršku predstavil delo Zagovornika v letu 2019. Govorila sta tudi o aktualnih izzivih s področja zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti, tudi o položaju žensk na podeželju. Eden najbolj perečih današnjih izzivov je dostop do spleta, ki ponekod v Sloveniji še vedno […]

Sorodno





Oglasi Omenjeni Internet

Jože Podgoršek

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Mesec

Tanja Fajon

Jelko Kacin

Luka Dončić