Skupina Petrol: Poslovni načrt za 2020 ne bo dosežen; čisti poslovni izid nižji za 49 % Energetika.NET Skupina Petrol v letošnjem letu zaradi epidemije novega koronavirusa in z njo povzročene gospodarske krize ne bo dosegla planiranih rezultatov poslovanja, so zpostavili v ‘Poročilu o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2020’. Čisti poslovni izid v prvih devetih mesecih leta 2020 znotraj Skupine Petrol je bil realiziran v višini 40,5 milijona evrov, kar je 49 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2019.

