Playboy se poslavlja, znane Slovenke o sodelovanju: To je spomin za vse življenje 24ur.com Z revije Playboy so sporočili žalostno novico – legendarna revija po 19 letih obratovanja na slovenskih tleh zapušča Slovenijo. Izdali so še zadnjo zbirateljsko številko, mi pa smo se ob tem spomnili njihovih začetkov in nekatere od znanih Slovenk, ki so postale 'sanjska dekleta', vprašali, kako se spominjajo fotografiranja za eno najbolj ikoničnih revij na svetu.

