Pred nami je novi single in videospot Anje Strajnar, vsestranske avtorice in pevke, z naslovom »Notranji kres«. Anjo poznamo kot prvi glas Akordike, nastopala pa je tudi v štirih muzikalih (Mamma mia, Madagascar, Alpska saga in Druščina). Kot solistka je med drugim nastopala ob boku Big Banda RTV Slovenija in Velikega revijskega orkestra RTV Slovenija na Poletni noči 2019.