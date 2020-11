Učenci in dijaki razpravljali o podnebnih spremembah z nemško okoljsko ministrico Svenjo Schulze Energetika.NET Nemška ministrica za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost Svenja Schulze se je ta teden preko spleta srečala z učenci in dijaki iz Slovenije, Nemčije in Portugalske, ki so vključeni v mednarodni projekt TRIO (Three4Climate). Namen srečanja je bil, da politični odločevalci slišijo, kako o podnebnih spremembah razmišljajo otroci in mladina na ravni celotne Evropske unije (EU), so v sporočilu za...

