Nagrada booker za prvenec o delavski škotski družini, ki jo zaznamujeta alkoholizem in revščina RTV Slovenija "Vedno sem želel biti pisatelj, zato je to uresničitev sanj," je v zahvalnem govoru ob prejemu nagrade booker dejal 44-letni Douglas Stuart in dodal: "To mi je spremenilo življenje. "

Sorodno Oglasi