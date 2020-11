V skupini Holding Slovenske elektrarne, največjem proizvajalcu energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, so hidroelektrarne v mesecu novembru, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, proizvedle 21 odstotkov električne energije več, kot smo za to obdobje načrtovali. V tem mesecu, do 19. novembra 2020, so hidroelektrarne proizvedle 219 GWh električne energije.