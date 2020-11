Področje vesolja postaja pomembnejše v evropskem in svetovnem merilu Vlada RS V obliki videokonferenčnih klicev je danes na ravni ministrov, pristojnih za vesolje, potekalo zasedanje Sveta za konkurenčnost za področje vesolja ter zasedanje Sveta ESA in EU. Vodja slovenske delegacije je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Sorodno







Oglasi