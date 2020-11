Podaljšan rok za Javni razpis za ponudnike storitev v okviru projekta HIA Vlada RS V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo koordinira center TECOS, je objavljen razpis za ponudnike storitev, kjer k prijavi vabimo vsa zainteresirana podjetja z referencami na področju Industrije 4.0. To je drugi razpis od skupno treh, ki bodo objavljeni tekom projekta.

