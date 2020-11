Klemen Slakonja s prvo avtorsko pesmijo v angleščini 24ur.com Igralec, pevec in imitator Klemen Slakonja se je preobrazil že v več kot 100 likov. Bil je Putin, Trump, Melania in celo Angela Merkel. V letu, v katerem vsi nosimo maske, se je odločil, da bo svoje odvrgel in se predstavil v vlogi samega sebe (z zaščitno masko seveda) ter v svet poslal svoj božični EP album in avtorsko pesem ''Under My Xmas Tree''.

Sorodno



Oglasi