Sviz: Janševe manipulacije grobo žalijo vse zaposlene v vrtcih in šolah 24ur.com Šolski sindikat Sviz zavrača besede premierja Janeza Janše v četrtkovem intervjuju na račun šolnikov in sindikata. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so učitelji in vzgojitelji odgovorno nosili maske in upoštevali vse predpise. Prav tako se ne strinjajo, da je oblast, ko je predpisala nošnjo mask v vrtcih in šolah, doživela upor ravnateljev in šolskega sindikata.

