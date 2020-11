Že za 100 evrov pomagali tujcem, da zapustijo Slovenijo RTV Slovenija Policija je razkrinkala združbo, ki je tihotapila prebežniike v Slovenijo in iz ljubljanskega azilnega doma naprej proti drugim evropskim državam. Med njimi so bili tudi slovenski državljani, ki so tam opravljali naloge varovanja.

Sorodno











Oglasi